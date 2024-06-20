Колотиевская (Кириленко) Татьяна Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колотиевская (Кириленко) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириленко Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотиевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колотиевский Иван Иванович

Отец ребёнка: Колотиевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колотиевская Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Колотиевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
12.10.1968

Дочь: Должикова (Колотиевская) Марианна Ивановна

Отец ребёнка: Колотиевский Иван Иванович

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