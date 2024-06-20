Колотиевская (Кириленко) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириленко Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колотиевский Иван Иванович
Отец ребёнка: Колотиевский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колотиевская Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Колотиевский Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1968
Дочь: Должикова (Колотиевская) Марианна Ивановна
Отец ребёнка: Колотиевский Иван Иванович