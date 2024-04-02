Асанова (Шубарина) Марфа Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова (Шубарина) Марфа Трофимова

Место рождения

Полом

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.191 ст.

Муж: Асанов Андрей Петров

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 164 Поручители: По жениху д. Полом Андрей Евстафьев Бражников Сажинской волости д. Фроловой запасной рядовой Нестор Терентев Асанов ... Показать все
Рождение
1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 164
Смерть
Неизвестно
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