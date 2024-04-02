Асанова (Шубарина) Марфа Трофимова
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.191 ст.
Муж: Асанов Андрей Петров
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 164 Поручители: По жениху д. Полом Андрей Евстафьев Бражников Сажинской волости д. Фроловой запасной рядовой Нестор Терентев Асанов ... Показать все
Рождение
1885 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 164
Смерть
Неизвестно