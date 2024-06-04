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Милованов Алексей Егоров

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Милованов Егор Александров

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милованова Анисья Логинова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Милованов Федор Алексеев

Мать ребёнка: Милованова Анисья Логинова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Милованов Илья Алексеев

Мать ребёнка: Милованова Анисья Логинова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Милованов Назар Алексеев

Мать ребёнка: Милованова Анисья Логинова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Милованова) Ирина (Арина) Алексеева

Мать ребёнка: Милованова Анисья Логинова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Милованова) Агафья Алексеева

Мать ребёнка: Милованова Анисья Логинова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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