Милованов Алексей Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Милованов Егор Александров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Милованова Анисья Логинова
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Милованова Анисья Логинова
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Милованова Анисья Логинова
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Милованова) Ирина (Арина) Алексеева
Мать ребёнка: Милованова Анисья Логинова
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Милованова) Агафья Алексеева
Мать ребёнка: Милованова Анисья Логинова
Смерть
После 1850