Белоусова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

30.01.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1864

Дочь: Титова Макрина Белоусова

Отец ребёнка: Белоусов Николай Тимофеевич

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1868

Дочь: Москалева Прасковья Белоусова

Отец ребёнка: Белоусов Николай Тимофеевич

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
30.01.1900
Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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