Белоусова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти30.01.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1864
Дочь: Титова Макрина Белоусова
Отец ребёнка: Белоусов Николай Тимофеевич
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1868
Дочь: Москалева Прасковья Белоусова
Отец ребёнка: Белоусов Николай Тимофеевич
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
30.01.1900
Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область