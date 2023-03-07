Шишкина (Ковригина) Васса Аникина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Ковригина) Васса Аникина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Дарья Авдеева

Отец ребёнка: Шишкин Авдей Петров

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Ксения Авдеева

Отец ребёнка: Шишкин Авдей Петров

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Домна Авдеева

Отец ребёнка: Шишкин Авдей Петров

Рождение ребёнка
1763

Сын: Шишкин Иван Авдеев

Отец ребёнка: Шишкин Авдей Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Евгения Авдеева

Отец ребёнка: Шишкин Авдей Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Авдей Петров

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782
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