Шишкина (Ковригина) Васса Аникина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Дарья Авдеева
Отец ребёнка: Шишкин Авдей Петров
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Ксения Авдеева
Отец ребёнка: Шишкин Авдей Петров
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Домна Авдеева
Отец ребёнка: Шишкин Авдей Петров
Рождение ребёнка
1763
Сын: Шишкин Иван Авдеев
Отец ребёнка: Шишкин Авдей Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Евгения Авдеева
Отец ребёнка: Шишкин Авдей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишкин Авдей Петров
Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782