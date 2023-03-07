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Калямин Николай Степанович

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

12.10.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Лунькова Зиновия Калямина

Мать ребёнка: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Волкова Екатерина Калямина

Мать ребёнка: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калямин (унтер-Офицер) Иван Николаевич

Мать ребёнка: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калямин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
12.10.1893
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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