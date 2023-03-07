Калямин Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти12.10.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Лунькова Зиновия Калямина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Волкова Екатерина Калямина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калямин (унтер-Офицер) Иван Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калямин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
12.10.1893