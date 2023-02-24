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Кузнецова Мария Дурасова

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Место рождения

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

01.04.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1884

Отец: Дурасов (однодворец) Федор Иванович

Мать: Ирина Лукинична

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
23.?.1904

Муж: Кузнецов Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1906

Дочь: Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Иванович

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1909

Дочь: Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Иванович

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1915

Сын: Кузнецов Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Иванович

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1917

Дочь: Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Иванович

Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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