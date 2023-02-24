Кузнецова Мария Дурасова
Место рожденияСело Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения01.04.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1884
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
23.?.1904
Рождение ребёнка
07.11.1906
Дочь: Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Иванович
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1909
Дочь: Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Иванович
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1915
Сын: Кузнецов Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Иванович
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1917
Дочь: Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Иванович
Село Шаховское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно