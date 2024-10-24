Климушкина Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимушкина Анастасия Фёдоровна

Климушкина Анастасия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1918

Сын: Климушкин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Климушкин Александр Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 16.02.1920

Муж: Климушкин Александр Яковлевич

Смерть
После 16.02.1920

Мы используем куки для улучшения работы сайта.