Климушкина Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1918
Сын: Климушкин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Климушкин Александр Яковлевич
Бракосочетание
До 16.02.1920
Смерть
После 16.02.1920