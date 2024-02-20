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Вакула Василий Иванович

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Место рождения

Россия Екатеринославская гу.,Мариупольский уезд с.Никольское ( Украина Донецкач обл.,Володарский р-н пгт Володарское )

Дата рождения

11.01.1905

Дата смерти

02.04.1979

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1905

Отец: Вакула Иван

Мать: не указана

Россия Екатеринославская гу.,Мариупольский уезд с.Никольское ( Украина Донецкач обл.,Володарский р-н пгт Володарское )
Рождение ребёнка
28.06.1928

Сын: Вакула Николай Васильевич

Мать ребёнка: Вакула Мария Мефодиевна

Володарское Донецкой обл.Украина
Смерть
02.04.1979
УССР Донецкая обл.,Володарский р-н пгт Володарск
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