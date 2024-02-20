Вакула Василий Иванович
Место рожденияРоссия Екатеринославская гу.,Мариупольский уезд с.Никольское ( Украина Донецкач обл.,Володарский р-н пгт Володарское )
Дата рождения11.01.1905
Дата смерти02.04.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1905
Отец: Вакула Иван
Россия Екатеринославская гу.,Мариупольский уезд с.Никольское ( Украина Донецкач обл.,Володарский р-н пгт Володарское )
Рождение ребёнка
28.06.1928
Сын: Вакула Николай Васильевич
Мать ребёнка: Вакула Мария Мефодиевна
Володарское Донецкой обл.Украина
Смерть
02.04.1979
УССР Донецкая обл.,Володарский р-н пгт Володарск