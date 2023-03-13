(Сурина) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сурина) Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

1735 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Суринъ Василий

Мать: Сурина Степанида Иванова

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