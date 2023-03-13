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(Сурина) Лукерья
(Сурина) Лукерья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1757
Пол
Женский
Отец
Суринъ Василий
1735 г.р.
Мать
Сурина Степанида Иванова
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
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Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец:
Суринъ Василий
Мать:
Сурина Степанида Иванова
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