Симдянов Артип (Архип) (Осипов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симдянов Артип (Архип) (Осипов)

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Место рождения

дер. Ново-Паркина, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ново-Паркина, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Симдянов Заитка (Степан) Архипов

Мать ребёнка: не указана

дер. Ново-Паркина, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Симдянов Сангушка (Григорий) Архипов

Мать ребёнка: не указана

дер. Ново-Паркина, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симдянова Настасья Романова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1763
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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