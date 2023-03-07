Симдянов Артип (Архип) (Осипов)
Место рождениядер. Ново-Паркина, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Ново-Паркина, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Симдянов Заитка (Степан) Архипов
Мать ребёнка: не указана
дер. Ново-Паркина, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Симдянов Сангушка (Григорий) Архипов
Мать ребёнка: не указана
дер. Ново-Паркина, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763