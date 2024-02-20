Тараш Агафон Левтерович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Тараш Левтер Федорович
Мать: Тараш Анастасия
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-48
Бракосочетание
10.11.1868
Жена: Тараш София Михайловна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Тараш София Михайловна
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.04.1873
Сын: Тараш Левтерий Агафонович
Мать ребёнка: Тараш София Михайловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.07.1875
Мать ребёнка: Тараш София Михайловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.04.1878
Дочь: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна
Мать ребёнка: Тараш София Михайловна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
03.11.1880
Мать ребёнка: Тараш София Михайловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.07.1883
Дочь: Елена Агафоновна
Мать ребёнка: Тараш София Михайловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.07.1886
Мать ребёнка: Тараш София Михайловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.08.1889
Мать ребёнка: Тараш София Михайловна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.04.1892
Дочь: Харитина Агафоновна
Мать ребёнка: Тараш София Михайловна
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.07.1895
Дочь: Екатерина Агафоновна
Мать ребёнка: Тараш София Михайловна
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно