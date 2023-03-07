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Бякова Неонила Ульянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

04.07.1818 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Бяков Яков Миронов

Отец ребёнка: Бяков Мирон Сидоров

Рождение ребёнка
27.03.1811 ст.

Дочь: Матрона Миронова

Отец ребёнка: Бяков Мирон Сидоров

Рождение ребёнка
1813

Сын: Бяков Пантелей Миронов

Отец ребёнка: Бяков Мирон Сидоров

Рождение ребёнка
05.03.1820 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяков Мирон Сидоров

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1821 ст.

Дочь: Матрона Миронова

Отец ребёнка: Бяков Мирон Сидоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кекина Пелагия Миронова

Отец ребёнка: Бяков Мирон Сидоров

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Мирон Сидоров

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.07.1818 ст.
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
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