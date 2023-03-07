Бякова Неонила Ульянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти04.07.1818 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Бяков Яков Миронов
Отец ребёнка: Бяков Мирон Сидоров
Рождение ребёнка
27.03.1811 ст.
Дочь: Матрона Миронова
Отец ребёнка: Бяков Мирон Сидоров
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Бяков Мирон Сидоров
Рождение ребёнка
05.03.1820 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бяков Мирон Сидоров
Рождение ребёнка
02.11.1821 ст.
Дочь: Матрона Миронова
Отец ребёнка: Бяков Мирон Сидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кекина Пелагия Миронова
Отец ребёнка: Бяков Мирон Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бяков Мирон Сидоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.07.1818 ст.