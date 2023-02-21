Орлов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1908 ст.
Мать ребёнка: Орлова Матрена Елисеевна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Матрена Елисеевна
Смерть
Неизвестно