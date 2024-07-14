Филоненко Марьяна Григорьевна 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филоненко Марьяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филоненко Архип Ефимович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Филоненко Михаил Архипович

Отец ребёнка: Филоненко Архип Ефимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Филоненко Лукия Архиповна

Отец ребёнка: Филоненко Архип Ефимович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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