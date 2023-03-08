Подольская Феодора Захарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Подольский Семен Данилович
Отец ребёнка: Подольский Даниил Павлович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Подольский Василий Данилович
Отец ребёнка: Подольский Даниил Павлович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Подольский Евфимий Данилович
Отец ребёнка: Подольский Даниил Павлович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кудринская Ирина (Арина) Даниловна
Отец ребёнка: Подольский Даниил Павлович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Жиганова Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Подольский Даниил Павлович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Подольская Анна Даниловна
Отец ребёнка: Подольский Даниил Павлович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Подольская Наднжда Даниловна
Отец ребёнка: Подольский Даниил Павлович
Смерть
Неизвестно