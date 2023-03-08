Подольская Феодора Захарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подольская Феодора Захарьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Подольский Семен Данилович

Отец ребёнка: Подольский Даниил Павлович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Подольский Василий Данилович

Отец ребёнка: Подольский Даниил Павлович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Подольский Евфимий Данилович

Отец ребёнка: Подольский Даниил Павлович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кудринская Ирина (Арина) Даниловна

Отец ребёнка: Подольский Даниил Павлович

Горка, Кемская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Жиганова Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Подольский Даниил Павлович

Горка, Кемская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Подольская Анна Даниловна

Отец ребёнка: Подольский Даниил Павлович

Горка, Кемская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Подольская Наднжда Даниловна

Отец ребёнка: Подольский Даниил Павлович

Горка, Кемская волость, Никольский уезд
Смерть
Неизвестно
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