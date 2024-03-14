Немова Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1904
Дата смерти29.01.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1940
Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie64085469/
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.01.1973
Похороны
Неизвестно
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник