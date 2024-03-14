Немова Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНемова Ольга Павловна

Немова Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1904

Дата смерти

29.01.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Надгробный памятник
Бракосочетание
До 1940

Муж: Немов Сергей Александрович

Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie64085469/
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
29.01.1973
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close