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(Тышлек) Елена Саввична

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

13.08.1913

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
13.08.1913
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Рождение
Около 1913

Отец: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Мать: Тышлек Гагуц Анастасия Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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