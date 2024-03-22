Сурнина (Вотякова) Параскева Венедиктова
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Сурнин Венедикт Петров
Мать: Стефанида Несторова
Бракосочетание
21.01.1844
Рождение ребёнка
19.07.1846
Сын: Вотяков Фока Семенов
Отец ребёнка: Вотяков Семен Прохоров
Рождение ребёнка
12.11.1850
Дочь: Стефанида Семенова
Отец ребёнка: Вотяков Семен Прохоров
Смерть
Неизвестно