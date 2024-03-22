Сурнина (Вотякова) Параскева Венедиктова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурнина (Вотякова) Параскева Венедиктова

Место рождения

Ключь Гремиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Сурнин Венедикт Петров

Мать: Стефанида Несторова

Ключь Гремиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
21.01.1844

Муж: Вотяков Семен Прохоров

Рождение ребёнка
19.07.1846

Сын: Вотяков Фока Семенов

Отец ребёнка: Вотяков Семен Прохоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.11.1850

Дочь: Стефанида Семенова

Отец ребёнка: Вотяков Семен Прохоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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