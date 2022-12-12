Куликова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти29.05.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1887
Дочь: Куликова Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Куликов Герасим Антонович
Каменное, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.1890
Не смогла разродиться