Куликова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Анна Васильевна

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Место рождения

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

29.05.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1887

Дочь: Куликова Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Куликов Герасим Антонович

Каменное, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Герасим Антонович

Смерть
29.05.1890
Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Не смогла разродиться
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