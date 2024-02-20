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Глоба Иван Семенович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

23.02.1848

Дата смерти

12.01.1849

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1848

Отец: Глоба Семен Моисеевич

Мать: Глоба Параскева Ивановна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
12.01.1849
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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