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Пряников Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1923

Дата смерти

Около 1965

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1923

Отец: Пряников Иван Ефремович

Мать: Пряникова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пряникова Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
01.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пряникова Евдокия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пряникова Евдокия Максимовна

Смерть
Около 1965
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