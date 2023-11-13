Пряников Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1923
Дата смертиОколо 1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1923
Рождение ребёнка
01.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пряникова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
01.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пряникова Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1965