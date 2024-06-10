Комаровская (Ермоленок) Пелагея Андреева
Место рождения
Дата рождения21.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1894
Отец: Ермоленок Андрей
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Комаровская (Комаровская) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Комаровский Иоанн Николаев
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Комаровская (Комаровская) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Комаровский Иоанн Николаев
Смерть
Неизвестно