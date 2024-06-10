Комаровская (Ермоленок) Пелагея Андреева 21.09.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комаровская (Ермоленок) Пелагея Андреева

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

21.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1894

Отец: Ермоленок Андрей

Мать: ?

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаровский Иоанн Николаев

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Комаровская (Комаровская) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Комаровский Иоанн Николаев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Комаровская (Комаровская) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Комаровский Иоанн Николаев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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