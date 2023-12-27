Саренко Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саренко Василий Степанович

Место рождения

Воронеж, Воронежская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.06.1814

Дата смерти

17.06.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, Воронежская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1834

Жена: Эмма Ивановна

Супруг(-а): Эмма Ивановна Саренко (Гейтен)
Рождение ребёнка
04.01.1839

Сын: Саренко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Эмма Ивановна

Рождение ребёнка
25.01.1844

Дочь: Гнучева Анна Васильевна??? Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Эмма Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1846

Сын: Саренко Василий Васильевич

Мать ребёнка: Эмма Ивановна

ПРОФ БИОЛОГИИ
Рождение ребёнка
15.08.1850

Сын: Саренко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Эмма Ивановна

Санкт-Петербург, Russia
Рождение ребёнка
18.08.1853

Сын: Саренко Павел Васильевич

Мать ребёнка: Эмма Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эмма Ивановна

Смерть
17.06.1881
Орел, Орловская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
кладбище Московской Покровской общины сестер милосердия, Москва, Московская губерния, Российская империя
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