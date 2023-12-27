Саренко Василий Степанович
Место рожденияВоронеж, Воронежская губерния, Российская империя
Дата рождения29.06.1814
Дата смерти17.06.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1814
Воронеж, Воронежская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1834
Жена: Эмма Ивановна
Супруг(-а): Эмма Ивановна Саренко (Гейтен)
Рождение ребёнка
04.01.1839
Сын: Саренко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Эмма Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1844
Дочь: Гнучева Анна Васильевна??? Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Эмма Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1846
Сын: Саренко Василий Васильевич
Мать ребёнка: Эмма Ивановна
ПРОФ БИОЛОГИИ
Рождение ребёнка
15.08.1850
Сын: Саренко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Эмма Ивановна
Санкт-Петербург, Russia
Рождение ребёнка
18.08.1853
Мать ребёнка: Эмма Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эмма Ивановна
Смерть
17.06.1881
Орел, Орловская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
кладбище Московской Покровской общины сестер милосердия, Москва, Московская губерния, Российская империя