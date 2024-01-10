Дудова Авдотья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Дудов Яков Александрович
д. Танковка, Тамбовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно