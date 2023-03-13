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(Потеряхина) Акулина
(Потеряхина) Акулина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Пол
Женский
Отец
Потеряхинъ Ефремъ
1722 г.р.
Мать
Потеряхина Акулина Петрова
1725 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Потеряхинъ Ефремъ
Мать:
Потеряхина Акулина Петрова
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