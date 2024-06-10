Задворнов Лазарь Киприанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задворнов Лазарь Киприанов

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

Дети

1917 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Задворнов Киприан Кузьмин

Мать: Задворнова Марфа Николаева

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задворнов Николай Лазаревич

Мать ребёнка: ?

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1917

Сын: Задворнов Георгий Лазарев

Мать ребёнка: ?

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Задворнов Андрей Лазарев

Мать ребёнка: ?

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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