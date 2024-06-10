Задворнов Лазарь Киприанов
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задворнов Николай Лазаревич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1917
Сын: Задворнов Георгий Лазарев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно