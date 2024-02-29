Антонов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Иван Дмитриевич

Антонов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Динерий Иванович

Мать ребёнка: Антонова (Пономарева) Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Лев Иванович

Мать ребёнка: Антонова (Пономарева) Елизавета Федоровна

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова (Пономарева) Елизавета Федоровна

Смерть
Неизвестно

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