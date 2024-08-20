Тихомирова (Исаева) Варвара Яковлевна
Место рожденияг. Москва, церковь Знаменская за Петровскими воротами
Дата рождения25.09.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1856
Отец: Исаев Яков Иосифович
Бракосочетание
06.02.1876
Рождение ребёнка
08.01.1877
Сын: Тихомиров Федор Федорович
Отец ребёнка: Тихомиров Федор Федорович
Рождение ребёнка
03.03.1886
Сын: Тихомиров Алексей Федоров
Отец ребёнка: Тихомиров Федор Федорович
Смерть
Неизвестно