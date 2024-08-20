Тихомирова (Исаева) Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Исаева) Варвара Яковлевна

Место рождения

г. Москва, церковь Знаменская за Петровскими воротами

Дата рождения

25.09.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1856

Отец: Исаев Яков Иосифович

Мать: Иваева Екатерина Павловна

Бракосочетание
06.02.1876

Муж: Тихомиров Федор Федорович

Рождение ребёнка
08.01.1877

Сын: Тихомиров Федор Федорович

Отец ребёнка: Тихомиров Федор Федорович

Рождение ребёнка
03.03.1886

Сын: Тихомиров Алексей Федоров

Отец ребёнка: Тихомиров Федор Федорович

Смерть
Неизвестно

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