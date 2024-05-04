Гарькавенко (Власенко) Лариса Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарькавенко (Власенко) Лариса Викторовна

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Место рождения

Камышин, город Камышин, Волгоградская область

Дата рождения

15.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарькавенко Сергей Иванович

Рождение ребёнка
04.01.1988

Сын: Гарькавенко Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Гарькавенко Сергей Иванович

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.01.1989

Дочь: Гарькавенко Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Гарькавенко Сергей Иванович

Камышин, город Камышин, Волгоградская область

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