Гарькавенко (Власенко) Лариса Викторовна
Место рождения
Дата рождения15.04.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1988
Сын: Гарькавенко Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Гарькавенко Сергей Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1989
Дочь: Гарькавенко Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Гарькавенко Сергей Иванович