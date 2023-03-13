Никита
Место рождения
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Аверьянъ Акимовъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Тюрина Прасковья
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Анна Федорова