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Никита

Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Отец

1709 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Аверьянъ Акимовъ

Мать: не указана

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федорова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Тюрина Прасковья

Мать ребёнка: Анна Федорова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Анна Федорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Анна Федорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Анна Федорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Анна Федорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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