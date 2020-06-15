Солиев Турсунбой Солиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолиев Турсунбой Солиевич

Солиев Турсунбой Солиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1941

Дата смерти

15.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1941

Отец: Ахмедов Солибой

Мать: Ахмедова Ханифахон

Рождение ребёнка
10.09.1969

Дочь: Эгамназарова-Солиева Валия Турсуновна

Мать ребёнка: Солиева-Исроилова Шарофатхон

Рождение ребёнка
06.09.1973

Дочь: Курбанова-Солиева Олия Турсуновна

Мать ребёнка: Солиева-Исроилова Шарофатхон

Рождение ребёнка
30.05.1978

Дочь: Каюмова-Солиева Махмуда Турсуновна

Мать ребёнка: Солиева-Исроилова Шарофатхон

Смерть
15.06.2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.