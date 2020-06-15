Солиев Турсунбой Солиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1941
Дата смерти15.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1941
Отец: Ахмедов Солибой
Мать: Ахмедова Ханифахон
Рождение ребёнка
10.09.1969
Дочь: Эгамназарова-Солиева Валия Турсуновна
Мать ребёнка: Солиева-Исроилова Шарофатхон
Рождение ребёнка
06.09.1973
Дочь: Курбанова-Солиева Олия Турсуновна
Мать ребёнка: Солиева-Исроилова Шарофатхон
Рождение ребёнка
30.05.1978
Дочь: Каюмова-Солиева Махмуда Турсуновна
Мать ребёнка: Солиева-Исроилова Шарофатхон
Смерть
15.06.2020