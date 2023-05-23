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Zöge von Manteuffel zu Kotzum (von Uexküll) Magdalene
Zöge von Manteuffel zu Kotzum (von Uexküll) Magdalene
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1650
Дата смерти
1690
Пол
Женский
Отец
?
Мать
Von yxkull (von Rosen) Anna Dorothea
Около 1615 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец:
?
Мать:
Von Yxkull Anna Dorothea
Смерть
1690
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