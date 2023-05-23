Zöge von Manteuffel zu Kotzum (von Uexküll) Magdalene — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zöge von Manteuffel zu Kotzum (von Uexküll) Magdalene

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

1690

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1615 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: ?

Мать: Von Yxkull Anna Dorothea

Смерть
1690
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