Перфильев Фёдор Васильeвич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиОколо 1887
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Перфильев Василий Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Перфильев Константин Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Перфильева Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Семёнова (Перфильева) Ефросинья Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1887