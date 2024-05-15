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Перфильев Фёдор Васильeвич

Место рождения

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Около 1887

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Перфильев Василий Фёдорович

Мать: не указана

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева Анастасия Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Перфильев Константин Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Перфильева Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Семёнова (Перфильева) Ефросинья Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Около 1887

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