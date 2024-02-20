Осоко Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осоко Николай Ильич

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Место рождения

Резекне, Латвия

Дата рождения

12.05.1904

Дата смерти

11.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1904

Отец: Osoko Илья Александрович

Мать: Осоко Станислава Адамовна

Резекне, Латвия
Рождение ребёнка
08.07.1927

Сын: Осоко Олег Николаевич

Мать ребёнка: Осоко Варвара Федоровна (Удочеренная Федором Малич (Родной Брат Матери)

Мариуполь, Донецкой области
Рождение ребёнка
08.08.1939

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Мать ребёнка: Осоко Варвара Федоровна (Удочеренная Федором Малич (Родной Брат Матери)

УССР Донецкая обл.г.Мариуполь
Место жительства
1939
Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осоко Варвара Федоровна (Удочеренная Федором Малич (Родной Брат Матери)

Смерть
11.07.1993
Seltsy, Andreapolskiy rayon, Tverskaya oblast\', Russia
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