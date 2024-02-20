Осоко Николай Ильич
Место рожденияРезекне, Латвия
Дата рождения12.05.1904
Дата смерти11.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1904
Резекне, Латвия
Рождение ребёнка
08.07.1927
Мать ребёнка: Осоко Варвара Федоровна (Удочеренная Федором Малич (Родной Брат Матери)
Мариуполь, Донецкой области
Рождение ребёнка
08.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осоко Варвара Федоровна (Удочеренная Федором Малич (Родной Брат Матери)
УССР Донецкая обл.г.Мариуполь
Место жительства
1939
Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1993
Seltsy, Andreapolskiy rayon, Tverskaya oblast\', Russia