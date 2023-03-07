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Верещагина Ефимия Тихонова

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
17.10.1877

Муж: Верещагин Алексей Титович

Рождение ребёнка
10.12.1879

Сын: Верещагин Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Титович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1881

Сын: Верещагин Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Титович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1883

Сын: Верещагин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Титович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1886

Сын: Верещагин Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Титович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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