Верещагина Ефимия Тихонова
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1877
Рождение ребёнка
10.12.1879
Рождение ребёнка
24.10.1881
Рождение ребёнка
04.11.1883
Сын: Верещагин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Титович
Рождение ребёнка
21.10.1886
Смерть
Неизвестно