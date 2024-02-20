Хавалджи Козьма Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХавалджи Козьма Федорович

Хавалджи Козьма Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Хавалджи Федор Кузьмич

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
17.09.1901

Жена: Хавалджи Василиса Ильинична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close