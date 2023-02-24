Романова Евдокия Соплякова
Место рожденияСело Томышево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Сопляков Василий Григорьевич
Мать: не указана
Село Томышево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.02.1891
Рождение ребёнка
29.06.1895
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Петр Александрович
Рождение ребёнка
02.10.1896
Сын: Романов (однодворец) Иван Петрович
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Петр Александрович
Рождение ребёнка
15.02.1899
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Петр Александрович
Рождение ребёнка
11.11.1900
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Петр Александрович
Рождение ребёнка
10.08.1904
Сын: Романов (однодворец) Иван Петрович
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Петр Александрович
Рождение ребёнка
07.03.1907
Сын: Романов (однодворец) Алексей Петрович
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Петр Александрович
Рождение ребёнка
05.03.1909
Дочь: Матрена Петровна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Петр Александрович
Смерть
Неизвестно