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Романова Евдокия Соплякова

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Место рождения

Село Томышево , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Сопляков Василий Григорьевич

Мать: не указана

Село Томышево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.02.1891

Муж: Романов (однодворец) Петр Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.06.1895

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Петр Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1896

Сын: Романов (однодворец) Иван Петрович

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Петр Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1899

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Петр Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.11.1900

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Петр Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1904

Сын: Романов (однодворец) Иван Петрович

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Петр Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1907

Сын: Романов (однодворец) Алексей Петрович

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Петр Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.03.1909

Дочь: Матрена Петровна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Петр Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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