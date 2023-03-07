Шувалова Пелагея Андреева
Место рождения
Дата рождения26.04.1876
Дата смертиДо 1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1876
Отец: Андреев Никита Сергеевич
Мать: Андреева Анна Безрукова
Бракосочетание
11.?.1894
Рождение ребёнка
23.01.1895
Отец ребёнка: Шувалов Карп Павлович
Рождение ребёнка
17.12.1896
Отец ребёнка: Шувалов Карп Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1899
Дочь: Анисья Карповна
Отец ребёнка: Шувалов Карп Павлович
Рождение ребёнка
24.02.1901
Отец ребёнка: Шувалов Карп Павлович
Рождение ребёнка
06.05.1903
Отец ребёнка: Шувалов Карп Павлович
Смерть
До 1905