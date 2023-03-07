Шувалова Пелагея Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова Пелагея Андреева

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

26.04.1876

Дата смерти

До 1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1876

Отец: Андреев Никита Сергеевич

Мать: Андреева Анна Безрукова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1894

Муж: Шувалов Карп Павлович

Рождение ребёнка
23.01.1895

Сын: Шувалов Василий Карпович

Отец ребёнка: Шувалов Карп Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1896

Сын: Шувалов Ефим Карпович

Отец ребёнка: Шувалов Карп Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: Анисья Карповна

Отец ребёнка: Шувалов Карп Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1901

Сын: Шувалов Тарас Карпович

Отец ребёнка: Шувалов Карп Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1903

Сын: Шувалов Николай Карпович

Отец ребёнка: Шувалов Карп Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1905
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