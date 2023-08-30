Шубкина (Останина) Екатерина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубкина (Останина) Екатерина Григорьева

Шубкина (Останина) Екатерина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.07.1768 ст.

Муж: Шубкин Егор Осипов

Усть-Сосново, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
173-1-44 (ГАТО, г. Томск). 26.07(?)1768 венчан заводской крестьянин Егор Осипов Шупкин первым браком заводского крестьянина Григорья Останина с дочерью девицей Катериной. Лист 596. https://www.fami... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close