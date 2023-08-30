Шубкина (Останина) Екатерина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
26.07.1768 ст.
Муж: Шубкин Егор Осипов
Усть-Сосново, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
173-1-44 (ГАТО, г. Томск). 26.07(?)1768 венчан заводской крестьянин Егор Осипов Шупкин первым браком заводского крестьянина Григорья Останина с дочерью девицей Катериной. Лист 596. https://www.fami... Показать все
Смерть
Неизвестно