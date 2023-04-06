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Ощепков Кирилл Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1853

Дочь: Анастасия Кирилловна

Мать ребёнка: Ощепкова Феврония Игнатьевна

Рождение ребёнка
28.07.1855

Дочь: Коробейникова Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Ощепкова Феврония Игнатьевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Ощепков Николай Кириллович

Мать ребёнка: Ощепкова Феврония Игнатьевна

Рождение ребёнка
29.01.1868

Дочь: Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Ощепкова Феврония Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ощепкова Феврония Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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