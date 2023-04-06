Ощепков Кирилл Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1853
Дочь: Анастасия Кирилловна
Мать ребёнка: Ощепкова Феврония Игнатьевна
Рождение ребёнка
28.07.1855
Дочь: Коробейникова Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Ощепкова Феврония Игнатьевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Ощепков Николай Кириллович
Мать ребёнка: Ощепкова Феврония Игнатьевна
Рождение ребёнка
29.01.1868
Дочь: Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Ощепкова Феврония Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно