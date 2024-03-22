(Петухова) Марья Федосиева
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Петухов Кодрат Васильев
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Петухов Кодрат Васильев
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Петухов Кодрат Васильев
Рождение ребёнка
13.05.1810
Дочь: Гликерiя Кодратова
Отец ребёнка: Петухов Кодрат Васильев
Смерть
Неизвестно