(Петухова) Марья Федосиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петухова) Марья Федосиева

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Петухов Лука Кодратов

Отец ребёнка: Петухов Кодрат Васильев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Сын: Петухов Василий Кодратов

Отец ребёнка: Петухов Кодрат Васильев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Сын: Петухов Павел Кондратьев

Отец ребёнка: Петухов Кодрат Васильев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.05.1810

Дочь: Гликерiя Кодратова

Отец ребёнка: Петухов Кодрат Васильев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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