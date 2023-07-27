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Икрин Владимир Александрович
Икрин Владимир Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Икрин Александр Михайлович
1919 г.р.
Мать
Икрина (Икрина) Ксения Никаноровна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Икрин Александр Михайлович
Мать:
Икрина Ксения Никаноровна
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