Чикунова Марья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикунова Марья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Гаврилова Стефанида

Отец ребёнка: Чикуновъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1875

Сын: Чикуновъ Андрей

Отец ребёнка: Чикуновъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1892

Сын: Чикуновъ Павелъ

Отец ребёнка: Чикуновъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чикуновъ Иванъ

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