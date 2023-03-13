Чикунова Марья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Гаврилова Стефанида
Отец ребёнка: Чикуновъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.10.1875
Сын: Чикуновъ Андрей
Отец ребёнка: Чикуновъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.12.1892
Сын: Чикуновъ Павелъ
Отец ребёнка: Чикуновъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чикуновъ Иванъ