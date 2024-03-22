Котенко Ефросиния Петровна
Место рождения
Дата рождения26.09.1888 ст.
Дата смерти30.08.1894 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1888 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHW-S?i=585&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
26.09.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
30.08.1894 ст.
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-K9VS-Y?i=629&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
31.08.1894 ст.
на отведенном кладбище