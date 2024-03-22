Тчанникова (Мохова) Марина Александровна
Место рождения
Дата рождения24.06.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1968
Рождение ребёнка
07.11.1987
Дочь: Громова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Тчанников Александр Владимирович
Рождение ребёнка
20.05.2000
Дочь: Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Тчанников Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тчайников Артём Александрович
Отец ребёнка: Тчанников Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно