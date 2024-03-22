Тчанникова (Мохова) Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тчанникова (Мохова) Марина Александровна

Место рождения

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1968

Отец: Мохов Александр Иванович

Мать: Мохова Евстолия Владимировна

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.11.1987

Дочь: Громова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Тчанников Александр Владимирович

Молочное, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.05.2000

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Тчанников Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тчайников Артём Александрович

Отец ребёнка: Тчанников Александр Владимирович

Молочное, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тчанников Александр Владимирович

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