Харлов Павел Александрович
Место рожденияНовоалтайск
Дата рождения28.12.1965
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1965
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Новоалтайск
Бракосочетание
10.05.1996
Новоалтайск
Рождение ребёнка
24.07.1997
Сын: Харлов Илия Павлович
Мать ребёнка: Харлова Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
02.11.1998
Мать ребёнка: Харлова Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
06.01.2000
Мать ребёнка: Харлова Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
22.02.2003
Дочь: Речкунова Мария Павловна
Мать ребёнка: Харлова Светлана Николаевна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
11:15 утра это произошло