Харлов Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харлов Павел Александрович

Место рождения

Новоалтайск

Дата рождения

28.12.1965

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1971 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новоалтайск
Бракосочетание
10.05.1996

Жена: Харлова Светлана Николаевна

Новоалтайск
Рождение ребёнка
24.07.1997

Сын: Харлов Илия Павлович

Мать ребёнка: Харлова Светлана Николаевна

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.11.1998

Сын: Харлов Димитрий Павлович

Мать ребёнка: Харлова Светлана Николаевна

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.01.2000

Сын: Харлов Серафим Павлович

Мать ребёнка: Харлова Светлана Николаевна

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.02.2003

Дочь: Речкунова Мария Павловна

Мать ребёнка: Харлова Светлана Николаевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
11:15 утра это произошло

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