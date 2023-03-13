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(Самохина) Фекла
(Самохина) Фекла
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Место рождения
Ляхово
Дата рождения
1778
Пол
Женский
Отец
Самохинъ Антонъ
1746 г.р.
Мать
Самохина Наталья Михайлова
1747 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Самохинъ Антонъ
Мать:
Самохина Наталья Михайлова
Ляхово
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