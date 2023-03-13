Булыкина Татьяна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Булыкинъ Василий
Отец ребёнка: Булыкинъ Иванъ
Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булыкинъ Иванъ
Смерть
После 1795
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область