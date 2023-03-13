Булыкина Татьяна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыкина Татьяна Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Булыкинъ Василий

Отец ребёнка: Булыкинъ Иванъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булыкинъ Иванъ

Смерть
После 1795
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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