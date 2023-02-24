(Балашова) Дарья Моисеевна
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения07.03.1890
Дата смерти01.01.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1890
Отец: Балашов Моисей Александрович
Мать: Февронья Типцова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
01.01.1895
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния