(Балашова) Дарья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Балашова) Дарья Моисеевна

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

07.03.1890

Дата смерти

01.01.1895

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1890

Отец: Балашов Моисей Александрович

Мать: Февронья Типцова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
01.01.1895
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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